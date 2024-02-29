«Забвение бэттери». Тизер на японском языке

что почитать?

В прокате с 4 апреля

Элис Ив расследует убийство частного детектива Антонио Бандераса в трейлере «Охоты на киллера»

В Пушкине Ленинградской области начались съемки детективного боевика

Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги

Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие»

«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?

Самые любопытные отзывы с форума Кино-Театр.Ру

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «ГДР»

Александр Горбатов выслеживает шпионов в Берлине

«ГДР»: Как за каменной стеной

Спутник телезрителя

«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее

В ночь с 26 на 27 февраля, 01:10, СТС