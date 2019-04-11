«Крёстная». Трейлер №2

Ролики фильмов
В жизни Дарьи Щербаковой
наступает чёрная полоса после того, как её подруга попадает в аварию.
Новости кино
Премьера картины состоится 14 мая.
Новости театра
Премьера постановки, основанной на пьесе Антона Бонничи «Слушай, я умираю», состоится 12 и 13 апреля.
Ролики фильмов
Элизабет Мосс
возглавляет восстание против тоталитарного режима Галаада.
Новости кино
Фестиваль пройдёт с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо».
Новости кино
В Ярославле стартовали съёмки десятисерийного остросюжетного детектива «Три капитана»
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Новости кино
Ролики фильмов
Таисия Вилкова
проводит лето на загородном курорте под присмотром матери.
Спутник телезрителя
12 апреля, 00:15, СТС
Ролики фильмов
Интервью
Режиссер фильма «Домовой» о семейном кино, фэнтези, символах Москвы, работе с родственниками, говорящих кошках, суевериях и вечных ценностях.
Рецензии на фильмы
История легендарной норвежской фигуристки и звезды Голливуда
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