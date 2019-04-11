«Крёстная». Трейлер №2

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Каннский кинофестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мёртвые не умирают»

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«Буду делать тебя звездой»: в Москве покажут спектакль о харрасменте

Премьера постановки, основанной на пьесе Антона Бонничи «Слушай, я умираю», состоится 12 и 13 апреля.