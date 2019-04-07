«Неопалимый Феникс»

Лайфстайл
Актриса с неохотой обсуждает вопросы религии
Лайфстайл
Актёр чуть не погиб в Крыму в 16 лет
Ролики фильмов
Лилиана Пертенава рассказывает историю одной случайной инвестиции в майнинг криптовалюты прямо перед началом хайпа по биткоину.
Главная тема
От парня в лимузине до британца в пустыне, от парня вне закона до мужичка в космосе
Ролики фильмов
В жизни Дарьи Щербаковой
наступает чёрная полоса после того, как её подруга попадает в аварию.
Новости кино
Премьера картины состоится 14 мая.
Новости театра
Премьера постановки, основанной на пьесе Антона Бонничи «Слушай, я умираю», состоится 12 и 13 апреля.
Ролики фильмов
Элизабет Мосс
возглавляет восстание против тоталитарного режима Галаада.
Новости кино
Фестиваль пройдёт с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо».
Ролики фильмов
Таисия Вилкова
проводит лето на загородном курорте под присмотром матери.
Спутник телезрителя
12 апреля, 00:15, СТС
Интервью
Режиссер фильма «Домовой» о семейном кино, фэнтези, символах Москвы, работе с родственниками, говорящих кошках, суевериях и вечных ценностях.
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