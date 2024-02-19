«Долгожданный рассвет»

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19 февраля «Паутина страха» Калеб без ума от экзотических созданий, его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей

19 февраля «Отряд светлячков» Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях