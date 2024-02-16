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«Мёбиус». Трейлер на итальянском языке

трейлер

16 февраля 2024
Гильермо Анхелелли в фантастическом триллере Густаво Москеры о расследовании исчезновения поезда с пассажирами в метро Буэнос-Айреса

«Долгожданный рассвет»
«Паутина страха»
«Отряд светлячков»
«Страх над Невой». ТВ-ролик №4
«Дисквалифицирован по жизни». Трейлер №2 с русскими субтитрами

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Гильермо АнхелеллиРоберто КарнагиГуставо МоскераХорхе ПетральяЖан Пьер РегеррасОсвальдо Санторо
фильмы
Мёбиус

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анонс

«Паутина страха»
«Паутина страха»
Калеб без ума от экзотических созданий, его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей
«Отряд светлячков»
«Отряд светлячков»
Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях

Афиша кино >>

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