«Одна любовь на двоих». ТВ-ролик

Финальная, двенадцатая глава сериала, ставшего настоящим феноменом современного телевидения
Бывший спецназовец берется за рискованную миссию — спасти жизнь невиновного от коварных рук продажных полицейских и самых отбитых головорезов наркокартеля
Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает испытать судьбу и отправляется на пробы в известную киностудию
Калеб без ума от экзотических созданий, его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей
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