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«Фиджитал. Игры будущего»

трейлер

26 февраля 2024
Документальный проект об Играх будущего с новыми дисциплинами на стыке спорта и современных технологий

«Неспящие в Сеуле»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
«Вождь орков»
«Астрономическая заметка». Трейлер №2 на японском языке
«Меч и жезл Вистории». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Дядя Стёпа
персоны
Орхан АбуловЕлизавета ИщенкоАлександр ЦыпкинГеоргий Черданцев
фильмы
Фиджитал. Игры будущего

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