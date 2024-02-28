«Чёрное солнце»

анонс

Пронзительная история о двух начинающих мангаках и их взаимоотношениях

«Оглянись». Тизер с русскими субтитрами

Романтическая история о судьбе обычного сараримана, спасенного куноити

«Почему-то в моём доме поселилась куноити-отаку». Трейлер с русскими субтитрами

27 февраля

«Медуза не умеет плавать в ночи». Трейлер на японском языке

Одна особенная встреча может изменить всю жизнь