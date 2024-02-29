«Наблюдатели». Тизер-трейлер на английском языке

Новости кино
Над картиной работают авторы лент «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!»
Спутник телезрителя
29 февраля, 22:00, ТНТ
Интервью
Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте
Новости кино
Стартовали съемки четвертого сезона комедийного сериала
Лайфстайл
А также об идеологии, империи, Урганте и принудительных поездках в Донецк
Лайфстайл
Премьера фильма «Прошлые жизни»
Новости кино
В прокате с 4 апреля
Обзор сериалов
Александр Горбатов выслеживает шпионов в Берлине
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