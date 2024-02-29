«Наблюдатели». Тизер-трейлер на английском языке

что почитать?

Над картиной работают авторы лент «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит

Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие»

Лайфстайл

«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах

А также об идеологии, империи, Урганте и принудительных поездках в Донецк