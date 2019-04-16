«Малыш Кид»

ревью

Побег из Израиля: Яна Троянова, Максим Виторган и Любовь Толкалина

«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку

Документальный фильм об эзотерическом и мистическом писателе Карлосе Кастанеда.

Новости кино

Первый фильм, поддержанный фондом Абрамовича, выйдет в прокат осенью

Об этом было объявлено на 108-м Российском кинорынке.