«Хеллбой: Меч громов». Трейлер на английском языке

трейлер

Университетский профессор открывает запретный свиток и становится одержим древним японским демоном грома и молнии, который мечтает прорваться в наш мир, чтобы завладеть им

«Забвение бэттери». Тизер №2 на японском языке «Байкеры». Трейлер №2 на английском языке «Железное царство». Трейлер с английскими субтитрами «Бывший в помощь» «Морозко»