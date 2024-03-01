«Хобби лошадиные лафеты». Заставка на английском языке

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Подражание популярной в то время телепрограмме «Лобби Хобби», в которой в черном цвете демонстрировались различные хобби и/или изобретения людей

«Забвение бэттери». Тизер №2 на японском языке «Байкеры». Трейлер №2 на английском языке «Железное царство». Трейлер с английскими субтитрами «Бывший в помощь» «Морозко»