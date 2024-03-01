«Признания доброй самаритянки». Отрывок на английском языке

что почитать?

Новый «Онегин», игровой ремейк «Летучего корабля», «Герой наших снов» с Кейджем и еще 10 фильмов марта

Евгений Ткачук, Юлия Хлынина и Даниил Воробьев снялись в «Кулачном»

Актёр ни от кого не прячется

Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам

Лайфстайл

«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

А также о лишении артистов званий