«Хорошая погода, черти». Заставка на английском языке

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После того, как шторм забрасывает их на необитаемый остров, Вуди Вудпекер и его друг волк начинают борьбу с самими собой в поисках пищи

«Забвение бэттери». Тизер №2 на японском языке «Байкеры». Трейлер №2 на английском языке «Железное царство». Трейлер с английскими субтитрами «Бывший в помощь» «Морозко»