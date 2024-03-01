«Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине». Трейлер на английском языке

трейлер

История Theranos, технологической компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, а также её основательницы Элизабет Холмс

«Забвение бэттери». Тизер №2 на японском языке «Байкеры». Трейлер №2 на английском языке «Железное царство». Трейлер с английскими субтитрами «Бывший в помощь» «Морозко»