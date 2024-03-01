«Вермеер Тима». Трейлер на английском языке

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Актёр ни от кого не прячется

Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам

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«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

А также о лишении артистов званий