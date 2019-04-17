«Северное сияние. О чём молчат русалки. Фильм пятый»

Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Гид по авторским внеконкурсным программам самого крупного киносмотра страны
Новости театра
Показы спектакля состоятся 30 апреля и 24 мая.
Ролики фильмов
Фильм о уникальном французском живописце Поле Гогене.
Новости кино
Картина будет сделана в формате screenlife.
Новости кино
Монумент появится в 2020 году.
Ролики фильмов
Медсестра Катерина Шпица
влюбляется в ученого, который находится в коме.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актриса рассказала о своей семье
Новости кино
Онлайн-проект будет доступен на YouTube.
Дозорные
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10 экранизаций «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго и другие воплощения культурного памятника в кино, театре, литературе и видеоиграх
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