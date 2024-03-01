«Слова и музыка». Отрывок

что почитать?

«Женщины сегодня говорят вслух»: Моника Беллуччи об изменениях в индустрии

Актёру сериала «Ранетки» грозит три года тюрьмы

Берналь, Стэн и Сайфред, пришельцы, опера и ИИ

Спутник телезрителя

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино