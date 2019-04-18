«Министерство»

Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Новости кино
Константин Богомолов выступит шоураннером проекта, а Дарья Мороз – креативным продюсером.
Новости кино
Смотр пройдет с 14 по 25 мая.
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссером ленты может стать Ник Валлелонга, сопродюсер «Зеленой книги».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Стриж Ману, считающий себя чайкой, спасает своих пернатых собратьев.
Новости кино
А также «Братство» Павла Лунгина, «Француз» Андрея Смирнова и много других отечественных новинок.
Фестивальная колонка
Гид по авторским внеконкурсным программам самого крупного киносмотра страны
Новости кино
Картина будет сделана в формате screenlife.
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