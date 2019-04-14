«Роза и чертополох»

ревью

Актриса скоропостижно скончалась в возрасте 55 лет

Фрагмент, где главные герои спорят о романе «Гордость и предубеждение».

Интервью

Роман Кантор: «Я очень люблю смотреть так называемые "женские" сериалы»

Сценарист «Мёртвого озера» и «Эпидемии» об отличиях кино и литературы, экранизации популярного романа и юморе на экране