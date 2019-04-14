«Роза и чертополох»

Новости кино
Новости кино
В театре «Русская песня» состоялась XV церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат».
Лайфстайл
Актриса скоропостижно скончалась в возрасте 55 лет
Лайфстайл
Актриса делает ставку на музыку
Лайфстайл
Актриса позволяет сыну носить одежду для девочек
Ролики фильмов
Фрагмент, где главные герои спорят о романе «Гордость и предубеждение».
Ролики фильмов
Следователь Дмитрий Паламарчук
просыпается в тюремной камере и не помнит последние 4 месяца своей жизни.
Интервью
Сценарист «Мёртвого озера» и «Эпидемии» об отличиях кино и литературы, экранизации популярного романа и юморе на экране
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Детектив расследует случаи детоубийств, которые приводят его к бывшему священнику Тобину Беллу
.
Спутник телезрителя
20 апреля, 02:10, СТС
Фестивальная колонка
Лига невыдающихся месье
обсуждение >>