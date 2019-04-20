МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Капитан семи морей»
«Капитан семи морей»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
20 апреля 2019
Маленький пират Шарки вместе с командой отправляется в путешествие по экзотическим странам.
размер:
8.05 Mb
просмотров:
387
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Полька
Поделитесь с друзьями!
персоны
Аксель Прайль
фильмы
Капитан семи морей
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
19 апреля
«После». Отрывок
Фрагмент, где главные герои спорят о романе «Гордость и предубеждение».
19 апреля
«Подсудимый»
Следователь
Дмитрий Паламарчук
просыпается в тюремной камере и не помнит последние 4 месяца своей жизни.
19 апреля
«Золото Флинна»
История приключений легенды Голливуда –
Эррола Флинна
.
19 апреля
«Вельзевул»
Детектив расследует случаи детоубийств, которые приводят его к бывшему священнику
Тобину Беллу
.
МирТесен
Афиша кино >>
Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Новости кино
«Манифест» Роберта Земекиса продлён на второй сезон
Мелисса Роксбур, Джошуа Даллас и другие звёзды сериала вернутся к своим ролям.
Ролики фильмов
«Капитан семи морей»
Маленький пират Шарки вместе с командой отправляется в путешествие по экзотическим странам.
Новости кино
Фильм «Летят журавли» на майские праздники выйдет в повторный прокат
Шедевр
Михаила Калатозова
можно будет посмотреть на большом экране только 8 и 9 мая.
Новости кино
Юбилей Александра Миндадзе отметят ретроспективой его режиссёрских работ
Кинотеатр «Звезда» с 26 по 28 апреля покажет фильмы
«Отрыв»
,
«В субботу»
и
«Милый Ханс, дорогой Пётр»
.
Новости кино
Владислав Опельянц признан лучшим оператором
В театре «Русская песня» состоялась XV церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат».
Лайфстайл
Стала известна причина смерти Ирины Цывиной
Актриса скоропостижно скончалась в возрасте 55 лет
2 комментария
Ролики фильмов
«После». Отрывок
Фрагмент, где главные герои спорят о романе «Гордость и предубеждение».
Ролики фильмов
«Подсудимый»
Следователь
Дмитрий Паламарчук
просыпается в тюремной камере и не помнит последние 4 месяца своей жизни.
Интервью
Роман Кантор: «Я очень люблю смотреть так называемые "женские" сериалы»
Сценарист «Мёртвого озера» и «Эпидемии» об отличиях кино и литературы, экранизации популярного романа и юморе на экране
2 комментария
Ролики фильмов
«Золото Флинна»
История приключений легенды Голливуда –
Эррола Флинна
.
Спутник телезрителя
«Дорогой Джон»: Любовь до востребования
20 апреля, 02:10, СТС
5 комментариев
Фестивальная колонка
ММКФ-2019: Фильм открытия «Император Парижа» с Венсаном Касселем
Лига невыдающихся месье
3 комментария
обсуждение >>