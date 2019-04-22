ревью

Этой весной на ТНТ стартует новый вдохновляющий комедийный сериал «Толя робот».

Казанова и Соловец встретились на одной съёмочной площадке

«Я тоже его люблю»

«Миллиард» с Владимиром Машковым стартовал в зарубежном прокате

В Театре МДМ поставят первый в России бродвейский site-specific мюзикл

«Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина

Фестивальная колонка

ММКФ-2019: «Дикие». Добрый доктор Айболит

Израильский фильм из программы «Свободная мысль» о жизни, смерти и любви клиники для диких животных