«Я тоже его люблю». Трейлер №2

Фестивальная колонка
На фестивале показали новый документальный фильм режиссера «Красной армии»
Новости кино
В рамках 41-го ММКФ были выбраны лучшие короткометражные, документальные, игровые проекты, а также теле- и веб-сериалы.
Ролики фильмов
Елена Полянская
заботится о муже своей младшей сестры, потому что влюблена в него.
Новости кино
Популярный советский и российский актёр кино, театра и телевидения отмечает юбилей.
Ролики фильмов
Обретя бионические протезы, инвалид Александр Паль
начинает жить на полную катушку.
Новости кино
Картина «Дай мне свободу» снята российским режиссёром в США.
Ролики фильмов
1895 год. Блистательный адвокат Никита Панфилов
берется за очередное дело, но обвинителем выступит столь же талантливый юрист.
Новости кино
Ролики фильмов
Главная тема
6 главных киноролей комика и главы государства
Новости кино
Популярный советский и российский актёр театра, кино и телевидения отмечает юбилей.
Интервью
Популярный актер – об участии в фильме Рэйфа Файнса, собственном режиссерском дебюте и актерских амплуа
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