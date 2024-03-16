«Человек, упавший на Землю»

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Эфир опустел
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Актрисе стало плохо во время обряда в монастыре Камбоджи
Новости театра
Народному артисту РФ, президенту Театра сатиры было 89 лет
Лайфстайл
Она сыграла певицу Салли Боулз
Обзор сериалов
Сериал-блокбастер переосмысляет роман Джеймса Клавелла
Интервью
Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики
Новости кино
Картина, основанная на одноименном популярном сериале, вышла в онлайн-кинотеатре Wink
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
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