«Ронья, дочь разбойника». Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
Режиссёр рассказал, каково это жить с творческим человеком
Обзор сериалов
Многодетная Анна Михалкова возвращается к профессии следователя
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
Лайфстайл
О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать
Лайфстайл
Пятничное пополнение
Новости кино
Режиссером ленты «Смотри на меня» выступил Владимир Грамматиков
Новости кино
От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет
Интервью
Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики
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