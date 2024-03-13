Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Игры». Отрывок

фрагменты

13 марта 2024
Григорий Верник приступает к работе в оргкомитете Олимпиады-80

«Драйвер». Трейлер на английском языке
«Любви не бывает?»
«Спящие псы»
«Адмирал Кузнецов»
«Пять минут тишины. Море и горы». ТВ-ролик

видео добавил посетитель You
персоны
Григорий ВерникИгорь ГординМария КарповаИгорь КостолевскийЕвгений СтычкинВячеслав Чепурченко
фильмы
Игры

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Спящие псы»
«Спящие псы»
Бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен