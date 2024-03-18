«Резня». Трейлер №2

Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино
Лайфстайл
О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать
Лайфстайл
У актрисы родилась дочка
Лайфстайл
Пятничное пополнение
Лайфстайл
Они вместе учились во ВГИКе
Новости кино
Режиссером ленты «Смотри на меня» выступил Владимир Грамматиков
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
Интервью
Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики
обсуждение >>