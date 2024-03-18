«Резня». Трейлер №2

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В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино

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«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью

О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать