МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Победители»
«Победители»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
23 апреля 2019
1895 год. Блистательный адвокат
Никита Панфилов
берется за очередное дело, но обвинителем выступит столь же талантливый юрист.
размер:
3.22 Mb
просмотров:
417
скачиваний:
2
видео добавил посетитель
Полька
Поделитесь с друзьями!
персоны
Александр Галин
,
Никита Ефремов
,
Ангелина Никонова
,
Никита Панфилов
,
Юлия Пересильд
,
Анна Чиповская
фильмы
Победители
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
23 апреля
«Герой»
Александр Петров
вынужден пуститься в бега, потому что на него открыта охота.
23 апреля
«Японский Бог»
Следователи
Юлия Яновская
и
Лев Гришин
прибывают в заброшенный карьер для проверки показаний.
22 апреля
«Мстители: Финал». Актеры о фильме 2
Даже Мстители не знают, чем все закончится.
22 апреля
«В отражении тебя»
Светлану Смирнову-Марцинкевич
преследует прошлая жизнь.
МирТесен
Афиша кино >>
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Новости кино
В «Двухнедельник режиссёров» попала работа Кирилла Михановского
Картина «Дай мне свободу» снята российским режиссёром в США.
Ролики фильмов
«Победители»
1895 год. Блистательный адвокат
Никита Панфилов
берется за очередное дело, но обвинителем выступит столь же талантливый юрист.
Интервью
Алексей Морозов: «Хочу сыграть настоящую сволочь»
Популярный актер – об участии в фильме Рэйфа Файнса, собственном режиссерском дебюте и актерских амплуа
Новости кино
Владимир Машков вырастил секретного агента из Александра Петрова
Трейлер фильма
«Герой»
.
Ролики фильмов
«Герой»
Александр Петров
вынужден пуститься в бега, потому что на него открыта охота.
Главная тема
Не вышел из роли: Владимир Зеленский. Весь мир игра, а президенты в нем - актеры
6 главных киноролей комика и главы государства
Новости кино
Льву Прыгунову исполнилось 80 лет
Популярный советский и российский актёр театра, кино и телевидения отмечает юбилей.
1 комментарий
Новости театра
Тимофей Трибунцев перевоплотится в Бориса Годунова в постановке Дмитрия Крымова
Марину Мнишек в спектакле, чья премьера состоится 10 октября в Музее Москвы, сыграют
Ксения Раппопорт
и
Паулина Андреева
.
2 комментария
Ролики фильмов
«Японский Бог»
Следователи
Юлия Яновская
и
Лев Гришин
прибывают в заброшенный карьер для проверки показаний.
Лайфстайл
Ирину Цывину не разрешили похоронить рядом с Евгением Евстигнеевым
Вдова артиста скончалась 18 апреля в возрасте 55 лет
1 комментарий
Фестивальная колонка
ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу
Японский конкурсный фильм – про любовь и судьбу
2 комментария
Ролики фильмов
«Мстители: Финал». Актеры о фильме 2
Даже Мстители не знают, чем все закончится.
обсуждение >>