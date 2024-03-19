«Надо снимать фильмы о любви». Тизер

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Рецензии на фильмы «Космонавт»: Куда летим мы с паучком? Космическая психотерапия для Адама Сэндлера (и фильм ужасов для арахнофобов)

Обзор сериалов «Васнецова»: Как не отделять котлеты от расследования Многодетная Анна Михалкова возвращается к профессии следователя

Спутник телезрителя «Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!

Спутник телезрителя «Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино

Лайфстайл «Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать

Интервью Анна Годунова, Андрей Солодовников, Семен Шорохов: «90% хорошего трейлера — это музыка» Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

Новости кино Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет