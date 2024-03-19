«Надо снимать фильмы о любви». Тизер

Рецензии на фильмы
Космическая психотерапия для Адама Сэндлера (и фильм ужасов для арахнофобов)
Обзор сериалов
Многодетная Анна Михалкова возвращается к профессии следователя
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино
Лайфстайл
О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать
Интервью
Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры
Новости кино
От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет
Лайфстайл
Они вместе учились во ВГИКе
обсуждение >>