«Пять минут тишины. Море и горы». ТВ-ролик №3

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Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского

«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

в ночь с 15 на 16 марта, 00:15, viju TV1000 русское

Они вместе учились во ВГИКе

«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

Режиссёр рассказал, каково это жить с творческим человеком

«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

Интервью

Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния»

Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики