«Пять минут тишины. Море и горы». ТВ-ролик №3

Новости кино
Режиссером ленты «Смотри на меня» выступил Владимир Грамматиков
Лайфстайл
Эфир опустел
Спутник телезрителя
в ночь с 15 на 16 марта, 00:15, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Они вместе учились во ВГИКе
Лайфстайл
Режиссёр рассказал, каково это жить с творческим человеком
Интервью
Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
Новости театра
Народному артисту РФ, президенту Театра сатиры было 89 лет
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