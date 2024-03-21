«Отряд Самоубийц из другого мира». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Интервью
Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры
Рецензии на фильмы
Хотели как лучше, а получилось как «Морбиус»
Новости кино
28 марта пройдут две тематические панельные дискуссии
Лайфстайл
Как проводят время настоящие профессионалы своего дела
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100 лет режиссеру «Дома, в котором я живу» — и «сыну врагов народа»
Спутник телезрителя
20 марта, 22:30, ОТР
Новости кино
В Москве стартовали съемки остросюжетного сериала телеканала НТВ
Спутник телезрителя
21 марта, 23:45, viju TV1000 русское
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