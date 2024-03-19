«Как тебе поверить»

что почитать?

Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

Они вместе учились во ВГИКе

«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

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«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью

О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать