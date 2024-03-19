«Как тебе поверить»

Интервью
Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры
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Они вместе учились во ВГИКе
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О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать
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Как превратится из "дочки" в саму себя
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Эфир опустел
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Закулисье «Оскара» в объективе Грэга Уилльямса
Новости кино
От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!
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