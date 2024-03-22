«След киллера»

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Спутник телезрителя Выпить залпом: «Пороховой коктейль» — боевик о женском сообществе наемных убийц В ночь с 19 на 20 марта, 00:30, РЕН ТВ

Главная тема Земные притяжение и покаяние: Лев Кулиджанов в пяти фильмах 100 лет режиссеру «Дома, в котором я живу» — и «сыну врагов народа»

Лайфстайл Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом Церемония прощания состоялась в стенах Театра Сатиры

Новости кино Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот» Сериал выйдет на платформе Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году

Интервью Анна Годунова, Андрей Солодовников, Семен Шорохов: «90% хорошего трейлера — это музыка» Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

Новости кино Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила» В Москве стартовали съемки остросюжетного сериала телеканала НТВ

Новости кино Такие девушки, как они: трейлер нового аниме от выпускника студии Ghibli Премьера на Netflix — в конце мая