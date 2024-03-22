«След киллера»

Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 марта, 00:30, РЕН ТВ
Главная тема
100 лет режиссеру «Дома, в котором я живу» — и «сыну врагов народа»
Лайфстайл
Церемония прощания состоялась в стенах Театра Сатиры
Новости кино
Сериал выйдет на платформе Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году
Интервью
Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры
Новости кино
В Москве стартовали съемки остросюжетного сериала телеканала НТВ
Новости кино
Премьера на Netflix — в конце мая
Рецензии на фильмы
Хотели как лучше, а получилось как «Морбиус»
обсуждение >>