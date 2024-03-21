«Шоссе Губер-Блуб». ТВ-ролик на английском языке

анонс

26 марта «Старик, перевоплотившийся в кота». Тизер на японском языке Пожилой мужчина внезапно становится очаровательным котенком

26 марта «Зонтик для подруг». ТВ-ролик Уставшие от вечных проблем с мужчинами подруги дают друг другу клятву, что отныне в их жизни не будет предателей

26 марта «Оленёнок». Трейлер на английском языке Стендап-комик знакомится с женщиной, которая начинает преследовать его повсюду