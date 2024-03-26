«Лапин». Отрывок №2

Спутник телезрителя
26 марта, 23:00, viju TV1000
Новости кино
Среди них — премии АПКиТ, МХТ и веб-контента, показы Москино и церемония открытия фестиваля «Дух огня»
Интервью
Режиссер «Летучего корабля» — о выборе сюжетов, актеров и художественных решений
Лайфстайл
У пары родился сын
Лайфстайл
Между Ереваном и Москвой
Лайфстайл
Актёр и телеведущий был на концерте с племянницей
Спутник телезрителя
25 марта, 21:00, viju TV1000
Новости кино
Актриса спродюсирует экранизацию игры, которую планирует снять режиссер Кейт Херрон
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