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«Баурына салу». Тизер на казахском языке

тизер

24 марта 2024
Фильм о древней традиции казахов, когда родители отдают своего старшего ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам

«Последняя цена»
«Лиссабон»
«Контакты». Тизер
«Наследник»
«Золото Рейна»

видео добавил посетитель Мирабела
персоны
Ерсултан ЕрмановАсхат Кучинчиреков
фильмы
Баурына салу

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анонс

«Последняя цена»
«Последняя цена»
Русская семья живёт в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает фундук. Но вдруг появляется банда, ворующая орехи
«Лиссабон»
«Лиссабон»
История раскола одной семьи. Всем сложно привыкнуть к новой жизни, все переживают расставание, но не показывают это чувство друг другу
«Контакты». Тизер
«Контакты». Тизер
Жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты
«Наследник»
«Наследник»
30-летний Эллиас Барнес, новый директор парижского модного дома, внезапно узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Он должен отправится в Монреаль и разобраться с наследством

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
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