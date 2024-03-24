«Баурына салу». Тизер на казахском языке

Русская семья живёт в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает фундук. Но вдруг появляется банда, ворующая орехи
История раскола одной семьи. Всем сложно привыкнуть к новой жизни, все переживают расставание, но не показывают это чувство друг другу
Жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты
30-летний Эллиас Барнес, новый директор парижского модного дома, внезапно узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Он должен отправится в Монреаль и разобраться с наследством
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