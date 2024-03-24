«Баурына салу». Тизер на казахском языке

анонс

24 марта «Последняя цена» Русская семья живёт в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает фундук. Но вдруг появляется банда, ворующая орехи

24 марта «Лиссабон» История раскола одной семьи. Всем сложно привыкнуть к новой жизни, все переживают расставание, но не показывают это чувство друг другу

24 марта «Контакты». Тизер Жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты