«Исюра». 2 сезон. Тизер на японском языке

что почитать?

Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая

Интервью

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран