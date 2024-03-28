«Жизнь вверх ногами»

анонс

По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов

28 марта

«Астрал. Шёпот мертвых»

В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который идёт не по плану