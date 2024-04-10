«Ребёнок идола». 2 сезон. Тизер на японском языке

что почитать?

Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

Интервью

«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»