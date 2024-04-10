«Ребёнок идола». 2 сезон. Тизер на японском языке

Интервью
Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации
Интервью
И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»
Лайфстайл
Скандалы, интриги и судебные разбирательства из-за денег
Спутник телезрителя
7 апреля, 14:20, Первый канал
Новости кино
Остросюжетная история о лейтенанте Турбине получила второй сезон
Обзор сериалов
Продолжение популярного сериала, в котором Вита Корниенко теперь играет две главные роли
Спутник телезрителя
10 апреля, 22:25, ОТР
Лайфстайл
Безупречный нюд
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