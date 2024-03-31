«На краю света. Камчатка»

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Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»
Спутник телезрителя
5 апреля, 20:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
3 апреля, 13:10, viju TV1000 русское
Лайфстайл
А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами
Лайфстайл
Режиссёр мечтает экранизировать забытых советских писателей
Новости кино
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru
Обзор сериалов
Выходит новый сериал — по мотивам истории «Ангарского маньяка»
Интервью
Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран
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