«На краю света. Камчатка»

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Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»

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«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая

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Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран