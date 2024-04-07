«Как я встретил её маму»

Обзор сериалов
Выходит новый сериал — по мотивам истории «Ангарского маньяка»
Новости кино
Стартовали съемки проекта «Родители родителей»
Спутник телезрителя
4 апреля, 17:05, Кино ТВ
Лайфстайл
А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами
Лайфстайл
Вспоминаем интересные факты из жизни актёра
Спутник телезрителя
7 апреля, 14:20, Первый канал
Интервью
Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации
Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, ОТР
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