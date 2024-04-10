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«Проклятие «Зов могилы»

трейлер

10 апреля 2024
Эксгумация тела приводит к высвобождению зловещей силы. В главной роли — Чхве Мин Сик

«Бунтарь»
«Банда супергероев»
«Моя геройская академия». 7 сезон. Трейлер №2 на японском языке
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видео добавил посетитель Око
персоны
Ким Го ЫнЧон Джин ГиЧан Джэ ХёнЛи До ХёнЧхве Мин СикЮ Хэ Джин
фильмы
Проклятие «Зов могилы»

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анонс

«Банда супергероев»
«Банда супергероев»
Эме всегда мечтал стать супергероем и обрести друзей. Однажды удача улыбается ему — его приглашают стать участником «банды»

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