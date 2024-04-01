«Выжившие: Сено». Тизер

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«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Семейная комедия с Александром Самойленко и Марией Порошиной вернется с пятым сезоном

«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

Завершились съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли

Оригинальный российский детектив с Кириллом Жандаровым в роли клинического психиатра

«Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Лайфстайл

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами