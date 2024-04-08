Новости кино
Новости кино
Автор «Атаки титанов» снова взял карандаш, а создатель «Евангелиона» встал у руля линкора Ямато
Спутник телезрителя
5 апреля, 20:00, ТВ-3
Лайфстайл
А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами
Интервью
Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации
Лайфстайл
Ледяные ванны принимает не только Павел Дуров
Обзор сериалов
Оригинальный российский детектив с Кириллом Жандаровым в роли клинического психиатра
Лайфстайл
Актриса распродаёт мебель и антиквариат
обсуждение >>