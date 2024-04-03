«Тело истины». Трейлер на английском языке

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Интервью Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации

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Новости кино Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю Автор «Атаки титанов» снова взял карандаш, а создатель «Евангелиона» встал у руля линкора Ямато