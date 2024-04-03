«Мёртвые души». Трейлер на английском языке

что почитать?

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Оригинальный российский детектив с Кириллом Жандаровым в роли клинического психиатра

«Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

В прокате с 25 июля

Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две»

Интервью

«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»