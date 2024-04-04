«Загляни ему в голову». Трейлер №2

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«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром

Алексей Барабаш рассказывает жене Екатерине Климовой о встрече со старым знакомым в тизер-сцене ретродетектива «Горький 53»

Популярный актер – о сериале «Семейные призраки», отношении к профессии и стремлении всё делать хорошо

У сериала «Бедные смеются, богатые плачут» будет второй сезон

Детективы «Магазинчик на колесах» и «Участок №13» откроют весенний киносезон на ТВЦ

Интервью

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран