«Загляни ему в голову». Трейлер №2

Лайфстайл
Премьера фильма «(Не)бывшие»
Лайфстайл
Продолжение отцовского дела
Новости кино
Проект о последствиях массовой амнистии в СССР покажет Иви
Интервью
Популярный актер – о сериале «Семейные призраки», отношении к профессии и стремлении всё делать хорошо
Новости кино
Сценарий уже в работе
Спутник телезрителя
2 апреля, 23:30, ТВ-3
Новости кино
Премьеры пройдут 5 и 6 апреля
Интервью
Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран
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