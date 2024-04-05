«Как спасти влюблённую женщину». ТВ-ролик

Новости кино
Стартовали съемки продолжения популярного сериала
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Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
5 апреля, 20:00, ТВ-3
Лайфстайл
Вспоминаем интересные факты из жизни актёра
Интервью
Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран
Лайфстайл
После начала спецоперации у актрисы появились твёрдые принципы
Спутник телезрителя
4 апреля, 17:05, Кино ТВ
Главная тема
Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»
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