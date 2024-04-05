«Загляни ему в голову». Трейлер №3

Лайфстайл
После начала спецоперации у актрисы появились твёрдые принципы
Спутник телезрителя
5 апреля, 20:00, ТВ-3
Лайфстайл
Актриса сыграла одну из главных ролей
Лайфстайл
Вспоминаем интересные факты из жизни актёра
Новости кино
Спутник телезрителя
3 апреля, 13:10, viju TV1000 русское
Интервью
Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран
Новости кино
Тизер поможет ждать возвращение популярного аниме по мотивам корейского хита
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