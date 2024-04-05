«Загляни ему в голову». Трейлер №4

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После начала спецоперации у актрисы появились твёрдые принципы

«Я не хочу играть плохих русских и проституток»: Мария Машкова о работе в американском кино

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим»

Интервью

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран